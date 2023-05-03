ORAN Ajansı ile birlikte ortak yürütülen “Rota Yozgat” uygulaması Andorid kullananlar indirebilir hale getirildi. Haftaya ise İOS’ta kullanımına açılacağı bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, “Rota Yozgat” uygulamasının tanıtımını yaparak Yozgat ile ilgili tüm bilgilere bu uygulamadan ulaşılabileceğini aktardı.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı sonrasında “Rota Yozgat” uygulamasının tanıtımını yapan Vali Ziya Polat ve ORAN Yozgat Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen tarafından uygulama anlatıldı.

“DAHA DA GELİŞTİRİLECEK”

Rota Yozgat uygulaması hakkında bir açıklama yapan Vali Polat, “Rota Yozgat, ORAN Ajansı ile yaptığımız çalışma. Uygulamamızı hazırladık. Android telefonlarda kullanıma açıldı. İnşallah haftaya da İOS’ta kullanıma açılacak. Tanıtımını yemek fuarında yapalım diye düşünmüştük ama yemek fuarı depreme denk geldiği için biraz uzadı. Andorid kullananlar indirebilir. Buradan Yozgat ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirler. Yozgat ile ilgili son çekilen fotoğraflar ve videolar hepsi var. Nereye gidebiliriz, nasıl gidebiliriz sorularının cevapları var. Artık bilgi ve internet çağı. Haritalarımız da var güzergâhlarımız da var. Yozgat ile ilgili tüm bilgiler var. Bu uygulamayı daha da geliştireceğiz. Uygulaması olan nadir şehirlerden birisiyiz. Yozgat artık cebimizde. ‘Türkiye’nin Tam Ortası’ etiketi kullanacağız. ‘Tarihin Tam Ortası, Turizmin Tam Ortası, Lezzetin Tam Ortası’ etiketini göreceğiz bundan sonra” şeklinde konuştu.

“ROTALAR OLUŞTURULDU”

Rota Yozgat uygulaması hakkında bilgi veren bir diğer isim de ORAN İl Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen oldu. Uygulamada bir şehir rehberi olduğunu ve bu şehir rehberi ile birlikte Yozgat’ın belirli noktalarına ulaşıldığını söyleyen Koordinatör Sezen, “Daha önce üniversitemizle Turizm Fakültemiz ile birlikte bir çalışma yapmıştık. Onu biraz daha geliştirdik. Bölgemizdeki bütün paydaşlarla birlikte rotaları oluşturduk ve bu rotaları da haritaya entegre ettik. Uygulamada şehir rehberi var. Önerilen rotalar kısmı var. Önerilen rotalara girdiğimizde kültür rotası, tarih rotası, doğa rotası gibi rotalar var. Herhangi birine tıkladığımızda bir güzergâh açıyor. Bu güzergâh kapsamında da nerelere gideceğinizi harita bağlantısıyla doğrudan takip edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Sema Nur Koçaker