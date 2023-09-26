Yemeklerin sonrasında içeceğiniz bir şeyi düşünüyor musunuz? Ya da daha sosyal bir çay kahve içicisi misiniz? Her iki durumun da yeri vardır, ancak bazen birinin diğerinin yerini tutamayacağını bilirsiniz. Her şeyin bir zamnı olduğu gibiçay ve kahve de zamanını bekler. Peki takvimler sayfalarını çevirirken, günler kısalırken ve hava soğurken içinizi ısıtmak için hangi içeceği seçersiniz: çay mı, kahve mi?

Uzmanlar, sevdiğimiz içeceklerin koku ve tat duyularımızı canlandırdığını belirtiyorlar ve bu etkinin kafein içeren içeceklerde daha belirgin olduğunu vurguluyorlar. Sabahları çay veya kahve içerek daha uyanık hissetme duygusu, aslında psikolojik bir etkiye dayanıyor. Yani bizim çaya ve kahveye olan sevgimiz aslında daha da derinlerden geliyor. Buna gerçek bir sevgi diyelim, bizi kendimize getiriyor bahanelerini bir kenara bırakalım.

Çay ile kahve arasındaki en büyük fark kendisini gece gösteriyor. Uzmanlara göre gece boyu ayakta kalıp çalışacaklar için kahve çaydan daha etkili. Ancak bu akşam yemeği yiyip de gece geç saatlere kadar ayakta kalmayanlar için geçerli.

Zira kahveyi çok tüketen kişiler geceleri daha geç ve zor uyuyor diye biliyoruz. Bunun tam aksine çay tüketenlerse daha uzun ve rahat uykuya dalıyor diye bir bilgiye sahibiz.

Çayın gerginliği yorgunluğu azalttığına dair pek çok bilimsel araştırma var. Düzenli çay içenlerin, daha sakin psikolojik tepkiler verdiği de söylenenler arasında. Ayrıca günde üç fincan çay içenlerin depresyon riskini üçte bir oranında azalttığı da biliniyor.

Peki sizde de bu etkilerin aynısını yaratıyor mu? Hangisi sizin olmazsa olmazınız diye soruyoruz.

Hep birlikte düşüneduralım. Çaycılar ve kahveciler tarafını alsın siz de kendiniz için aşağıdaki sözlerden birini seçip gönderin sevdiklerinize diyor sözü çaya ve kahveye bırakıyoruz.

Kahvenin tadı, onu sevenlerle daha da güzelleşir. Kahve, yalnızken içilirken, çay ise kalabalıkta daha bir keyiflidir.

Biraz huzur ve mutluluk arıyorsanız, buyurun bir fincan kahve içmeye.

Bir kahve içelim mi, demekten başka daha mutlu bir söz olabilir mi?

Çay, kalabalıkla içmek için en iyisiyken, kahve daha fazla yalnızlık sever.

Çay içince mutlu olan birisiyim benden bir zarar gelmez.

Dostlarla içilen kahve, neşenin ta kendisidir. Kahkahalar, köpüklerin üzerinde yüzer.

Unutmayalım ki, şair demiş ki: "Çay, kalabalıkla daha iyi anlaşırken, kahve yalnızlık ister. Gelirsen çay demlerim, gelmezsen kahve yaparım. Su kaynadı, haberin olsun..." (Haber Merkezi)