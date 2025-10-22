Vakıf Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Funda Çapanoğlu Özdemir, öğrencilerin yüzlerini güldürmenin kendileri için büyük bir armağan olduğunu belirterek, “İstikbalimiz olan evlatlarımız için ne yapsak az; ne yapsak eksik. Destek veren tüm Çapanoğlu vakfı gönüllülerimize ve Çapanoğlu sülalemize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Türkiye’de vakıflar, eğitim, sağlık, barınma, gıda dağıtımı, kültür ve tarihî mirasın korunması gibi alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Vakıflar, devletin yükünü hafifletirken dezavantajlı gruplara destek sağlıyor ve toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Çapanoğlu Vakfı’nın sunduğu başlıca hizmetler arasında eğitim desteği, sosyal yardımlar, kültür ve mirasın korunması, sağlık hizmetleri ve spor alanında destekler yer alıyor. Vakıf, kriz dönemlerinde toplumu koruyan bir kalkan görevi görmekte ve toplumun ihtiyaç duyduğu boşlukları doldurmaktadır.

Dr. Funda Çapanoğlu Özdemir, vakfın kurucu mirasını Yozgat’a emanet ederek tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmayı sürdürüyor. Özdemir, “Yozgat Bozok Yaylası'nın yiğit ve asil evlatlarını saygıyla ve muhabbetle selamlarım. 400 yıldır Çapanoğlu’na her fırsatta sahip çıktığınız için teşekkür ederiz. Çapanoğlu’nu Yozgatlılara emanet ederim” dedi.