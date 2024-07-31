Yozgat’ta, Hamas'ın lideri İsmail Heniye için Çapanoğlu Büyük Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden kıldırdı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İsmail Heniye, İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Bu olay, özellikle Türkiye'de ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Heniye için Türkiye’nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Yozgat'ta düzenlenen bu etkinlik, Heniye’nin anısına yapılan önemli bir saygı duruşu olarak gerçekleşti.