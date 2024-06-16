Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'nda arife günü hareketliliği yaşandı.

Pazara gelen vatandaşlar yoğun geçen pazarlık sonunda kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşarken, fiyatları yüksek bulanlar ise başka kurbanlık arayışına giriyor.

Besicilerden Mustafa Güler, pazara getirdiği 18 kurbanlıktan 15'ini sattığını söyledi.

Vatandaşlardan Ramazan Büyüksoy da 90 bin liraya büyükbaş kurbanlık aldıklarını, 4 kişi keseceklerini belirtti.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de kurbanlık fiyatlarının pazarın açıldığı günlere göre düştüğünü aktardı.

Açıkgöz, "Pazarda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 70 bin lira ile 160 bin arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. Pazar açıldığında kurbanlık hissesi 25 bin ila 27 bin arasında değişirken bugün 20 bin liraya kadar düştü" dedi.