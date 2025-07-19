Çanakkale iline gitmişken yapmadan dönmeyin;

Çanakkale Destanı'yla ünü tüm dünyaya yayılan şehre bağlı Gelibolu Yarımadası, özellikle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmeli.

Tuzlu sardalya, patlıcan kapama, pazı dolması, patlıcan turşusu, ıspanak çorbası, peynir helvası lezzetlerini de tatmalısınız.

Bu lezzetler ve görülmesi gereken yerleri dolaşmak için Yozgat’tan çıkarak Marmara bölgesinde yer alan Çanakkale iline gitmek için ulaşım seçenekleri.

Yozgat – Çanakkale Arası 968 km’dir.

Anadolu Otoyolu/O-4 ve Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 üzerinden 9 saat 52 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özel araç dışında otobüs ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs İle;

Yozgat – Çanakkale arası 13 saat 26 dakika sürmektedir

En ucuz otobüs bilet fiyatı; 1 bin 500 TL

Hayırlı yolculuklar dileriz…