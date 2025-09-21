Eski Atatürk Yolu üzerinde, çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede 6-7 dönümlük alan alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına 5-6 itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü ekipleri ve arasözler müdahale etti.

Müdahale sayesinde Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda olası bir felaketin önüne geçildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.