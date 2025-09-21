Eski Atatürk Yolu üzerinde, çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede 6-7 dönümlük alan alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yozgat Yangın (3)

Yangına 5-6 itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü ekipleri ve arasözler müdahale etti.

Yozgat Yangın (2)

Müdahale sayesinde Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda olası bir felaketin önüne geçildi.

Yozgat Yangın (1)

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Yangın (5)

Yetkililer, bölgedeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi