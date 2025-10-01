Yozgatlılar yeni haftaya güneşli bir havayla başladı. Gün boyu kent genelinde gökyüzü açık ve parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren hava serinleyerek 10 derece civarına düşecek.
Meteoroloji verilerine göre öğle saatlerinden ikindiye kadar güneş etkisini gösterirken, akşamla birlikte açık ve serin bir hava Yozgatlıları karşılayacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olarak ölçülecek.
Uzmanlar, gündüz saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşlara güneşten korunmaları, akşam saatlerinde ise serin havaya karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Kat kat giyinmenin uygun olacağı bugün, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın hızla düşmesi bekleniyor.
Muhabir: Ayşe Baran