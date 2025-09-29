Sözcü gazetesi Bakan Şimşeğin açıklamaları sonrası potansiyellerine göre gelecek dönemde büyükşehir olmaya aday olan illeri sıraladı.

Bakan Mehmet Şimşek yaptığı Batman ziyaretinde kullandığı şu sözler akıllara hangi iller büyükşehir olacak sorusunu getirdi.

Şimşek, "Batman’ın nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Hangi İller Büyükşehir Olma Yolunda İlerliyor?

Türkiye'de büyükşehir sayısının artması sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mevcut yasal düzenlemeye göre büyükşehir statüsü için gereken temel kriter, 750 bin nüfus sınırının aşılması. Bu çerçevede nüfusu bu eşikte bulunan bazı iller, Sözcü Gazetesine göre büyükşehir olmaya en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

İşte büyükşehir adayı illerden bazıları:

Batman – Nüfusu 654 bin civarında. Hızlı büyüyen iller arasında yer alıyor. 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor.

Aksaray – Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip. Özellikle sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Yozgat – Gelişen ulaşım ve tarım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Karaman – Sanayi ve lojistik merkez olma potansiyeli taşıyor.

Çorum – Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleri ile öne çıkıyor.

Kütahya – Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayı olarak değerlendiriliyor.