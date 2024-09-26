Yozgat Gazze İnsiyatif Platformu tarafından, Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan, Yozgat’tan Gazze’ye: Bir Nefes programı 28 Eylül Cumartesi akşamı Büyük Sinema Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

28 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.30’da Yozgat Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, çeşitli konularda görüş ve düşünceleri ile tanınan önemli isimler Yozgatlılarla bir araya gelecek.

Programa, Yusuf Kaplan, Ayçin Kantoğlu, Fatih Tuğra Doruk, Tayyar Tercan, Mehmet Ali Bayram, Ercan Çiftçi ve Mustafa Çakır konuşmacı olarak katılacak.

Programın, tarihi ve kültürel boyutlarıyla Gazze’ye destek niteliğinde olacağı belirtilirken, Yozgatlıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.