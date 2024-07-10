TFF 3’üncü Liginde mücadele verecek Yozgat Bozokspor'un yeni kulüp başkanı AYÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fahri Yaşar oldu.

AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve AYÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fahri Yaşar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yozgat Bozokspor ile ilgili konular görüşüldü. Vali Özkan, kulübün desteklenmesi ve şehrin spor potansiyelinin artırılması konusundaki çalışmaları destekleyeceğini belirtti.