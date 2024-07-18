Yozgat Bozokspor 2024-2025 sezonunda 3'üncü ligde, 3'üncü grupta mücadele edecek. 2024-2025 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü lig sezonu, 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.



8 Eylül 2024 günü başlayan, 26 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan ligde Yozgat Bozokspor’un rakipleri ise şu şekilde: Bayburt Özel İdarespor, Alanya Kestelspor, Aliağa Futbol A.Ş., Ayvalıkgücü Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Çorlu Spor 1947, Efelerspor, Güneş Holding Çankaya SK, Karabük İdmanyurduspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Pazarspor, Viranşehir Belediye Spor, 52 Orduspor FF