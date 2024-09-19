Yozgat Bozokspor tarafından, İstanbul Temsilciliği açıldı. Temsilciliğe Alparslan Özkan ve Yasin Murat getirildi.

Bozokspor’dan yapılan açıklamada, “Yozgat Bozokspor olarak, İstanbul Temsilciliğimizin açıldığını büyük bir gururla duyuruyoruz. Temsilcilerimiz Alparslan Özkan ve Yasin Murat’a bu yolda başarılar diliyor, camiamıza kattıkları değer için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bozokspor, "Büyüyen ailemizle birlikte Yozgat Bozokspor ruhunu İstanbul’da da yaşatmaya devam edeceğiz! Yeni temsilciliğimizin kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha başarılı günlere” ifadelerine yer verildi.