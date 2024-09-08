Sorgun İlçe Stadyumunda gerçekleştirilen maç ilk 11 Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde:
Yuğşa Tırak, Artun Kütükçü, Atalay Yıldırım, Gökhan Erdol, Fatih Çıplak, Sedat Yahşi, Murat Kayalı, Aygün Duman, Mehmet Eren Torun, Ümit Can Tokcu, Alihan Gümüş.
Alanya 1921 Futbol Spor Kulübü’nün ilk 11’i ise şu şekilde:
Murat Can Yıldız, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alper Demir, Alper Demir, Alhan Kurtoğlu, Ata Kurtuluş, Mustafa Acar, Ali Berke, Timurcıoğlu, Yusuf Efe Saydam, Emre Toptan, Gökhan Kayran.
Maçın hakemi Melih Kurt olurken yedek hakemler ise Ahmet Algün, Emrah Türkyılmaz oldu.
Maçın detayları geliyor…
Muhabir: Melike Aslı Arslan