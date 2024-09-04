İlk mücadelesini Alanya Kestelspor’a karşı verecek olan Bozokspor yetkilileri tarafından açıklama yapılarak maçın ücretsiz olacağı söylendi.

TFF 3. Lig 3. Grup’a yükselen Yozgat Bozokspor, ligin ilk maçında Alanya Kestelspor ile karşılaşacak. Kulüp yetkilileri, 2024-2025 sezonunun açılış mücadelesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Yozgat Bozokspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız Alanya Kestelspor maçı tamamen ücretsiz olacaktır. Taraftarlarımızın büyük desteklerini bekliyoruz. Ayrıca, kulüp yönetimi 50 otobüsün hazır olduğunu ve taraftarların stadyuma rahat bir şekilde ulaşabileceklerini belirtti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım. Tribünleri doldurarak takımımızı destekleyelim. Maçın keyifli ve heyecan dolu geçmesini ümit ediyoruz. Sizler de bu güzel başlangıcın bir parçası olun” denildi.

Yozgat Bozokspor’un yeni sezon açılışında taraftar desteğiyle büyük bir atmosfer yaratması bekleniyor. Maç, Yozgat şehir stadyumunda gerçekleşecek ve kapılar tüm seyirciler için açık olacak.