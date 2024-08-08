Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un yardımcı antrenörler belli oldu.

Teknik Direktörlük görevine İlhan Özbay’ın getirilmesin ardından yardımcı antrenörler belli oldu.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, İlhan Özbay’ın ekibinde yer alacak isimleri açıkladı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, İlhan Özbay’ın ekibinde yer alacak isimleri şu şekilde açıkladı: ”İlhan Özbay’ın yardımcı antrenörlüğünü Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Gölcükspor'da görev yapmış Mustafa Sert yapacakken, Maç ve Performans analiz antrenörlüğünü Batuhan Paşaoğlu, Kaleci Antrenörlüğünü Sadık Öztürk, Performans antrenörlüğün Emir Ali Uyar yapacak.”