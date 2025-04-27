TFF 3. Lig 3. Gurupta mücadelesini tamamlayan Yozgat Bozokspor sezonu tamamladı.

Çankaya FK ile oynanan karşılaşma sonrasında 2024-2025 sezonunu tamamlayan Bozokspor, karşılaşma sonrasında oyuncularla bir araya gelerek vedalaştı.

Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, “Bu hafta sahamızda karşılaştığımız Çankaya FK maçı sonrası sezonu tamamladık ve yönetim kurulumuzla birlikte maç sonrası oyuncularımızla vedalaştık. Bu sezon emek veren tüm oyuncularımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi