Yozgat Bozokspor, 2025-2026 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. Kulüp, son olarak 52 Orduspor forması giyen sol kanat oyuncusu Nevzat Bilen ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Bozokspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Yeni oyuncumuza camiamıza hoş geldin diyor, Yozgat Bozokspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli oyuncu Nevzat Bilen’in takıma güç katması bekleniyor. Transferin, Yozgat temsilcisinin yeni sezondaki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.
Muhabir: Alpaslan Demir