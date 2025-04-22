Karar, kulüp taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları nedeniyle alındı. Böylelikle 2024-2025 sezonunun kapanış karşılaşmasında, ligin son haftasında Yozgat Bozokspor sahasında Çankaya ile oynayacağı karşılaşmada taraftarlarından yoksun olacak.

TARAFTARLARIN TEZAHÜRATLARI CEZAYA GEREKÇE OLDU

PFDK’nın açıkladığı gerekçeye göre, ligin 27. haftasında oynanan Yozgat Bozokspor – Pazarspor karşılaşmasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunması ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 6. kez olması kulübü disiplin cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

Kurul, benzer ihlallerin tekrarlanması durumunda cezaların daha da ağırlaşabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

SAHA OLAYLARI CEZA MİKTARINI ETKİLEDİ

Disiplin Kurulu, yalnızca tezahüratlar nedeniyle değil, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle de kulübü sorumlu tuttu. Yapılan değerlendirmede, olayların müsabaka düzenini bozacak nitelikte olduğu ve bunun futbol disiplini açısından ciddi ihlaller içerdiği belirtildi.

Bu nedenle kulübe yalnızca para cezası verilmekle kalınmayıp, bir sonraki iç saha maçını seyircisiz oynama cezası da uygun görüldü.

Ayrıca Yozgat Bozokspor kulübü, 4 ayrı maddeden toplamda 89 bin 850 TL ceza aldı.