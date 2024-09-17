Henüz ligin 2. haftasında olmalarına rağmen taraftarlar, Bozokspor’un Yozgat’ın kalbinden doğduğunu vurgulayarak, takımlarının arkasında duracaklarını belirtti.

"Yeni kurulmuş olabiliriz, ama biz Bozokspor ailesiyiz!" diyerek birlik mesajı veren grup, kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcularla birlikte büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Ankara Tayfa, "Bu takım bizim, bu şehir bizim! Başka takımımız yok, başka umudumuz yok," sözleriyle Yozgat halkını kenetlenmeye ve takımlarına sahip çıkmaya davet etti.

Taraftar grubu, Bozokspor’un bu zorlu yolda hak ettiği yerlere geleceğine olan inançlarını dile getirirken, takımın başarısının Yozgat’ın kalbinde büyüyeceğini ve bu hikayenin birlikte yazılacağını vurguladı.

"Bugün Bozokspor’un yanında olma günü! Şimdi kenetlenme zamanı!" ifadeleriyle taraftarları mücadeleye destek olmaya çağıran Yozgatspor Ankara Tayfa, sonsuza kadar Bozokspor’un yanında olacaklarını belirtti.