Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor'a başkan adayı olan İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve yönetimde yer almak isteyen İş İnsanı Alparslan Akyüz, Sinan Çelik, Rifat Tarikci ve Bekir Şengül, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Arslan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yozgat Belediyesi Bozokspor başkan adayı Bahadır Yılmaz ve arkadaşları, bizleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Tecrübelerimizi kendileri ile paylaştık. Şehrimizi 3. ligde temsil edecek olan Bozokspor kulübüne belediye olarak imkanlar ölçüsünde destek olacağımızı ifade ettik ve başarılar diledik” dedi.