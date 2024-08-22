Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör İlhan Özbay’ın hazırladığı rapor doğrultusunda Bozokspor yönetimi 1 stoper, 1 orta saha, 1 sol ve sağ açık ve Sol bek oyuncusunu renklerine kattı

Kayseri’de kamp çalışmalarına devam eden Bozokspor 3 futbolcu transferlerini gerçekleştirdi.

Yönetim tarafından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takıma transfer edilerek sözleşmeleri imzalayan futbolcular şu şekilde:

Doğukan Subaşı Stoper 1926 Polatlı, Aygün Duman Orta Saha Silifke Belediyespor, Furkan Deniz Sol ve Sağ Açık Silifke Belediyespor, Alihan Gümüş Sol bek Manisa FK.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ailemize hoş geldin Alihan Gümüş Sol bek mevkiimizde güçleneceğiz. Yozgat Bozok Spor ailesi olarak takımımızı genç ve yetenekli forvet Alihan Gümüş ile güçlendirdik. 2024/2025 sezonunda Manisa FK forması verilmiş, 2023/2024 sezonunda hem Manisa FK hem de Manisa FK U19'da başarılı performans sergileyen Alihan, 2022/2023 sezonunda Sakaryaspor'da forma giymiştir. Yozgat Bozok Spor'a hoş geldin Kırmızı-siyahlı forma altında birlikte güzel başarılara” ifadelerini kullandı.