Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm şehir, tek yürek" mottosuyla önemli bir karşılaşmaya çıktıkları süreçte, kentin dört bir yanından gelen destekle moral buldukları belirtildi.

PROTOKOLDEN TAM DESTEK

Açıklamada, Play-Off mücadelesi sırasında tribünlerde yer alan ve takıma destek veren bazı isimler şöyle sıralandı: “Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş Anahtar Parti İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, Zafer Partisi Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İrem Çorum, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Akgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Akdemir, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen, Avukat Ömer Açıkel, Eski teknik direktör İlhan Özbay.”

TARAFTARA VE DESTEK GRUPLARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Karşılaşma boyunca tribünleri dolduran taraftarlara da özel olarak teşekkür edilen açıklamada, "90 dakika boyunca takımımızın itici gücü olan tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.

Taraftar gruplarına da şu şekilde yer verildi: “Yozgat Genç Fenerbahçeliler, Yozgat Ultraslan, Yozgat Çarşı"

ULAŞIM DESTEĞİ UNUTULMADI

Yozgat Bozokspor, karşılaşma günü ilçelerden taraftarların ulaşımını sağlayan tüm ilçe belediye başkanlarına da teşekkür ederek, şehir merkezinden ulaşımı sağlayanlara da şu şekilde yer verdi: “Yozgat Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız, Özel servis sahipleri.”

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi: “Ekranları başında kalbi Yozgat Bozokspor için atan herkese sonsuz teşekkürlerimizle... Biz birlikte güçlüyüz!”