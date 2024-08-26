Kulüp tesislerinde basın mensuplarına takım hakkında bilgi veren Teknik Direktör İlhan Özbay, Kayseri’de verimli kamp dönemi geçirdiklerini ve rakiplere korku saldıklarını söyledi.

Teknik Direktör Özbay yaptığı açıklamada, “Yozgat’ta futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak teknik direktör olarak basın açıklaması gerçekleştirdik. Bu durum benim için onur ve gurur verici. 27 Temmuz 2024 tarihinde kongremizi gerçekleştirdik. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanlığına Bahadır Yılmaz'ın seçilmesinin ardından bizlerle anlaşma sağladı ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. 1 Ağustos itibariyle Yozgat’ta toplandık. 15 Ağustos’a kadar kendi sahamızda ve tesislerimizde kamp programını gerçekleştirdik. İkinci etap çalışmalarımız için Kayseri Yüksek İrtifa Merkezine gittik 8 günlük bir kamp programımız vardı. Burada 3 tane hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçları bizim için skorların önemli olmadığı bir şey Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi bizim içinde bir önemi yoktu. Yeni kurulmuş bir takım vardı. Şehrin bir beklentisi vardı. Bizim oynatmak istediğimiz bir futbol sistemi vardı. Allah’a şükürler olsun bunları kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. 2 galibiyet 1 beraberlik alarak hem oyun, hem fiziksel olarak çok güzel kamp geçirdik. Takımımıza izin verdik bugünden itibaren takımımızı Yozgat’ta toplayıp 3’üncü etap çalışmalarımıza Yozgat’ta devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KISA ZAMAN İÇERİSİNDE TAKIM KURDUK”

Çok kısa bir zaman içerisinde takım kurduklarını belirten Özbay, “Transfer konusunda daha önce benim çalışmalarım vardı. Bahadır Yılmaz kulüp başkanlığına seçildikten sonra transfer çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etti. Şuanda kadromuzda 28 tane oyuncu var. Belki 1 tane daha transfer yapıp transferi kapatmak istiyoruz. Sorgun Belediyespor hazırlıklarına başlayacak. Kulüp yetkilileri ile konuştuktan sonra Sorgun’da hazır olduktan sonra Cumartesi günü Sorgun Belediyespor ile hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz” dedi.

“BOZOKSPOR ŞEHRİN TAKIMI”

Yozgat Bozokspor’un şehrin takımı olduğunu vurgulayan Özbay, “Bozokspor il takımı olarak gözükse de ilçeleri ile birlikte hepimizin takımı. Sorgun’da futbolculuk, hocalıkta yaptım. Buradan hem Yozgat halkına, hem Sorgun ve diğer ilçelerimize sesleniyoruz 8 Eylül’de maçımız var Sorgun stadını ful doldurmalarını istiyoruz. Başarılı olursak buruda Yozgat’ın takımının ve Yozgat’ın ismi her yerde duyulacak. Bütün Sorgun halkını maça gelip bizlere destek vermelerini istiyorum” diye konuştu.

“BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ”

Takımı genel itibariyle hiçbir sorunun olmadığını ve birlik beraberlik içerisinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Özbay, “Bu kadar kısa süre içerisinde birlik beraberlik oluşacağını ben dahi düşünmüyordum. Bizler futbolcu araştırmalarımızı yaptık tanıdığımız oyuncular vardı bize tavsiye üzerine gelen oyuncularımızda var. Oyuncularla önce anlaşmadan önce kişilik, karakterlik bizler için çok önemliydi. Gökhan Erdöl’ü ve Murat Kayalı’yı aldık bunlar takımın tecrübeli isimlerinden Allah’a şükür şuana kadar birlik beraberlik olması gerekenin çok çok üstünde. Bunları başaran hep teknik heyet, yönetim kurulu olarak başardık futbolcularda bu güzel duruma dahil olunca bu birlik beraberlik üst seviyelere çıktı” diye konuştu.

Rakip takımların Yozgat Bozokspor’a tepkilerinden bahseden Özbay şunları söyledi: “Geç kurulmuş bir takım vardı. Her takım kendince hesaplar yapıyordu bu hesaplarda ilk sıraya Yozgat Bozokspor yazılmıştı küme düşecekler arasında yer Bozokspor yazılmıştı. Kısa süre içerisinde yapılan transferler hazırlık maçında alınan sonuçlar sağa sola mutlaka biz diğer takımları nasıl takip ediyorsak onlarda bizi takip ediyor. Şuanda Yozgat Bozokspor o kısmın üstüne çıktı diyebilirim tabi ki bu ağızda olmuyor 8 Eylül’de başlayacak karşılaşmalarla olacak. Allah izin verirse bizler bu işi başaracağız. Diğer takımlara korku saldık diyebiliriz.”

“FUTBOLU BAŞTAN YAZMAYA GEREK YOK”

Yozgat Bozokspor’a farklı takımlardan transfer yaptıklarını söyleyen Özbay, “Farklı illerden aldığımız oyuncuların takıma uyumlarını sağlayabilir miyiz düşüncesi hep vardı. Yaptığımız toplantılarımızda hem video gösterimlerle neler istediğimizi oyuncularımıza söylüyoruz bu sistem bize çok katkı sağladı. Hazırlık maçlarında takım olduğumuzu anladık. Belirli bir oyun sistemimiz vardı onu aşılamaya çalıştık. Futbolu baştan yazmaya gerek yok oynayacağımız lig 3. Lig grubu futbolcular taktik sistemleri çoktur ama onlarında kafasını karıştırmadan benim ve ekibimin istemiş olduğu bir futbol anlayışı var. 3 tane oynadığımız hazırlık maçında onları kafalarına yerleştirdik. Bundan sonra ki süreçte böyle gideceğiz. Bazen maçların gidişatına göre alacağımız puanlara göre taktiksel değişiklikler olabilir ama şuanda bizim kafamızda bir oyun sistemi var futbolcularımızla bunları konuşuyoruz” diye konuştu.

“YOZGATLILARDAN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM”

Özbay açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bizler buraya bir ekip kurduk. Ekibimizin başında Yozgatlı bir başkan var. Yıllardan sonra hayal ettiğim kendi memleketimde çalışacak olan bir hoca olarak bulunuyorum. Yozgat halkının, yerel basının bize vereceği her destek çok önemli. Bizler bu işi sadece Bozokspor olarak başarmayacağız. Basınımız, taraftarlarımız, birlik beraberlik sayesinde başaracağız. Kamp döneminde taraftarların birlik beraberlik içerisinde takıma destek vereceklerini duyduğumda çok mutlu oldum. Allah izin verirse bundan sonra ki süreçte herkesten ricam birlik beraberlik içerisinde olalım. Bazı taraftar grupları paylaşımları olmuş biz köylere ve ilçelere gitmekten bıktık diye gelin hep beraber bir olalım. Bizler köylere ve ilçelere değil de illere daha yüksek yerlere gidelim. İlhan Özbay, Yozgatlı, eski bir futbolcu olarak Yozgatlılardan desteklerini bekliyorum.”