Bozokspor Teknik Direktörü Özbay, deplasmandaki kırmızı siyahlı ekibin genel anlamda iyi bir oyun sergilemesine rağmen 3’üncü bölgede etkili olamadıklarını belirtti.

“HÜCUMDA VE SON VURUŞLARDA ETKİLİ OLAMADIK”

Özbay açıklamasında, “Yeni kurulmuş bir takım olarak ilk deplasman maçımıza çıktık. Zemin koşulları beklentimizin altındaydı ve bu durum oyun taktiğimizi zorlaştırdı. Sahada etkili bir oyun ortaya koyduk ancak özellikle hücumda, 3’üncü bölgede son vuruşlarda etkili olamadık. Net gol pozisyonlarımız vardı fakat değerlendiremedik, iki topumuz direkten döndü. Bireysel hatalardan kaynaklanan goller yedik ve maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ayrıca ilk 11’deki iki önemli oyuncumuzun eksikliği de sahada hissedildi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımımız mücadelesini sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER

Özbay, “Bizi bu deplasmanda yalnız bırakmayan ve maç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların desteği bizim için çok kıymetli. Taraftarlarımızın şunu bilmesini isterim ki; bu takım daha iyi olacak ve onlara layık bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu maçtan aldığımız derslerle, önümüzdeki maçlarda daha iyi hazırlanacağız ve Yozgat Bozokspor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Taraftarlarımızın takımımızın gelişeceğinden hiç şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

BAŞKAN VE YÖNETİME TEŞEKKÜR

Özbay, “Gece gündüz yanımızda olan Başkanımız Sayın Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulumuza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların büyük emekleri ve destekleri ile bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni kurulmuş bir takım olarak her gün daha iyiye gidiyoruz ve bunun karşılığını sahada en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımın geleceğe dair umutlu olduğunu belirten Özbay, alınan her sonucun gelişim sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.