Yozgat Bozokspor’un teknik direktörlük görevine Hakan Hayati Karaca getirildi.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, yaptığı açıklamada, Karaca ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Akyüz, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Hakan Hayati Karaca ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Karaca’ya ailemize hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaca'nın kısa süre içinde takımın başında çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Grup Meydan taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Taraftarın teknik direktör kim olacak merakı dün akşam saatlerinde son buldu. Kulüp yönetimi Hakan Hayati Karaca ile anlaşma sağladı. Daha önce Alanya 1221, Ispartaspor, Kırşehirspor gibi takımları çalıştırdı. Hakan hocaya şehrimize ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.