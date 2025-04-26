Nesine 3. Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgat Bozokspor, 2024-2025 sezonunun son haftasında kendi sahasında Çankaya FK’yı ağırladı. Oynadığı karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Yozgat Bozokspor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük kuran Yozgat Bozokspor, 25. dakikada Doğukan İnci’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden kısa bir süre sonra, 29. dakikada Atalay Yıldırım’ın golüyle farkı ikiye çıkaran Bozokspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Yozgat Bozokspor, 80. dakikada Yakup Anıl Karadağ’ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu sonuçla birlikte Yozgat Bozokspor, sahadan üç puanla ayrılarak sezonu 7’nci sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25’inci dakikada Yozgat Bozokspor Doğukan İnci’nin golü ile 1-0 öne geçti.

29’uncu dakikada Atalay Yıldırım’ın golü ile Yozgat Bozokspor skoru 2-0 yaptı.

46’ncı dakikada 2 takımda oyuncu değişikliğine gitti. Yozgat Bozokspor iki oyuncu değişikliği yaparken, Çankaya FK bir oyuncu değişikliği yaptı. Yozgat Bozokspor’da Sefer Kanıtemiz’in yerine Yakup Anıl Karadağ, Ali Burak Atmaca’nın yerine Fatih Taşdelen girdi. Çankaya FK’da ise İbrahim Çiçek yerine Ada Osman Eseller oyuna dahil oldu.

68’inci dakikada Çankaya FK’da Atakan Güner yerine Polat Abay oyuna girdi.

70’inci dakikada Çankaya FK oyuncu değişikliğine giderek Salih Baştunçoğlu yerine Tolga Yakut’u oyuna dahil etti.

80’inci dakikada Yakup Anıl Karadağ atmış olduğu gol ile Yozgat Bozokspor’u 3-0 öne geçirdi.

85’inci dakikada Yozgat Bozokspor iki oyuncu değişikliğine gitti. Ebu Sıddık Çelik’in yerine Mehmet Eren Tosun’u, Artun Kütükçü yerine ise Eren Büyükkaya’yı oyuna dahil etti.

86’ıncı dakikada Çankaya FK Kaan Çinkaya yerine Atakan Yılmaz’ı oyuna dahil ederken Emirhan Korkmaz yerine ise E. Eselleri oyuna aldı.

87’nci dakikada oyuncu değişikliğine giden Yozgat Bozokspor 2’nci golü atan Atalay Yıldırım yerine Baran Kalkavan’ı oyuna dahil etti.

İLK 11 VE YEDEKLER

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Yuşa Tığrak, Mert Ilıman, Necmican Cebeci, Artun Kütükçü, Sedat Yahşi, Harun Aydın, Atalay Yıldırım, Sefer Kanıtemiz, Ebu Sıddık Çelik, Doğukan İnci, Ali Burak Atmaca.

Yozgat Bozokspor’un yedekleri ise şu şekilde: Fatih Taşdelen, Metin Esmer, Baran Kalkavan, Murat Kayalı, Yakup Anıl Karadağ, Eren Büyükkaya, Yusuf Aklan, Mehmet Eren Torun, Hakkı Can Aksu, Semih Emir Erdoğan.

Çankaya FK’nın ilk 11’i şu şekilde: ilk 11; Kaan Çinkaya, Burak Büyükkaya, Salih Baştunçoğlu, Emirhan Korkmaz, İbrahim Çiçek, Atakan Güner, Burak Özduman, Metehan Mertöz, İsmail Cem Kara, Ali Kılıç, Said Osman Oğultay.

Çankaya FK’nın yedekleri ise şu şekilde: Ada Osman Eseller, Tolga Yakut, E. Eseller, Atakan Yılmaz, Polat Abay.