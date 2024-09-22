Yozgat’ın 3. Ligdeki 3. Gruptaki tek temsilcisi Yozgat Bozokspor ligin 3’üncü hafta müsabakası kapsamında Orduspor ile karşılaştı.

Sorgun İlçe Stadyumunda oynanan maçta kırmızı siyahlı ekibin ilk maçın ikinci golünü Gökhan Erdöl attı.

Bozokspor’un savunma oyuncusu Sedat Yahşi 15’inci dakikada ve 90+5’inci dakikada Murat Kayalı sarı kart gördü.

Orduspor’un savunma oyuncusu Nevzat Bilen 15’inci dakikada ve hücum oyuncusu Bilal Gülden 50’inci dakikada, 80’inci dakikada Harun Özcan sarı kart gördü.

Orduspor’un forvet oyuncusu Yusuf Atasoy 58’inci dakikada takımının ve maçın ilk golünü attı.

GÖKHAN ERDÖL GİRDİĞİ DAKİKADA GOL ATTI

62’nci dakikada Ümit Can Tokcu’nun yerine Gökhan Erdöl oyuna alındı.

Trabzonlu ve 3 sezon Orduspor’da forma giymiş olan Gökhan Erdöl, oyuna girdiği ilk dakikada Bozospor’un ilk golünü attı.

Bozokspor’da İhsan Furkan Deniz 54’üncü dakikada oyundan çıkarken yerine Eren Çinkılıç, 78 dakikada Alihan Gümüş’ün yerine Furkan Şahin ve Murat Kayalı’nın yerine Mehmet Mustafa Çolak alındı.

GOLÜN ARDINDAN 3 YENİLİK

Bozospor’un golünden sonra Orduspor 3 kişide değişikliğe gitti. 64’üncü dakikada Enes Yetim’in yerine Emre Fırtına ve Nevzat Bilen’in yerine Harun Özcan, 73’üncü dakikada Bilal Gülden’in yerine ise Ali Kemal Başaran oyuna alındı.

85’İNCİ DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİK

Orduspor ekibinde 85’inci dakikada Uğur Ayhan’ın yerine Hüseyin Karabey, Kadir Ari’nin yerine ise Mustafa Yılmaz oyuna dahil oldu.

BOZOSPOR’UN İLK 11’İ

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mehmet Akif Önal, Artun Kütükçü, Sedat Yahşi, Metin Esmer, Atalay Yıldırım, Burak Osman Gençal, Murat Kayalı, Mehmet Eren Torun, Ümit Can Tokcu, Alihan Gümüş, İhsan Furkan Deniz.

ORDUSPOR’UN İLK 11!

52 Orduspor’un il 11’i şu şekilde: Ersin Aydın, Enes Yetim, Faruk Öcal, Berkay Arı, Uğur Ayhan, Bilal Gülden, Ufuk Özcan, Emre Gemici, Kadir Ari, Nevzat Bilen, Yusuf Atasoy.