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Yozgat Bozokspor hafta sonu oynayacağı 12 Bingölspor maçının hazırlıklarına başladı.

Futbolcular vatanın bekası uğruna can veren şehitleri unutmayarak antrenmana Türk Bayrağı ile çıktılar.

Antrenman öncesi bir açıklama yapan Yozgat Bozokspor Can Güven, “Vatan için, bayrak için can veren kahramanlar ölümsüzdür. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Güven, “12 Bingölspor maçı için hazırlıklarımıza başladık. Deplasmanda ya da evimizde taraftarımız bizleri yalnız bırakmıyor, bizlerde onlar için sahada elimizden geleni yaparak maçlarımızı kazanmaya devam ediyoruz. Şampiyonluk hedefine kilitlendik” ifadelerini kullandı.