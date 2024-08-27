Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, ziyarette Bozokspor hakkında Genel Sekreter Yılmaz’a bilgi vererek forma hediye etti.

Bozokspor’u layık olduğu yere taşıyacaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Seçildiğimizden günden bu yana takımımızda futbolcumuz yoktu onların tamamını tamamladık. İnşallah bu sezonu kazasız belasız atlatacağız. Birlik beraberlik çağrısında bulunarak vatandaşlarımızı Bozokspor’u desteklemeye davet ediyoruz. Yozgat Bozokspor’un gelişimi Yozgat’ta ki sporun daha bir üst seviyeye çıkması için çaba sarf edeceğiz. Takımımızı mali yönden güçlendirmek için gerekli girişimlerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da, Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.