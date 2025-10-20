Yozgat Bozokspor Kulübü, takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran taraftarlarına teşekkür ederek, her yenilginin daha güçlü bir geri dönüşün habercisi olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yozgat Bozokspor’un her zaman büyük bir taraftar gücüne sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bugün yanımızda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ederiz. Unutmayın; zaferler, en çok inananlarla yazılır. Birlikte düştük, birlikte kalkacağız” ifadeleri yer aldı.

Taraftar desteğinin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Her yenilgi, daha güçlü bir geri dönüşün habercisidir. Yozgat Bozokspor camiası, inancını hiçbir zaman kaybetmeyecek” denildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin kalan haftalarında hedeflerine ulaşmak için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, tüm Yozgatlıları takımlarına destek olmaya davet etti.