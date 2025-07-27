Yozgat Çamlık Otel'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Akyüz, kulüple ilgili önemli mesajlar verdi, gelecek dönemin yol haritasını paylaştı.

Toplantıya kulüp yönetimi, taraftar temsilcileri ve davetliler katıldı. Kongre sırasında mevcut yönetimin faaliyet ve mali tabloları okunarak üyelerle paylaşıldı.

"Büyük Başkan Değil, Büyük Yozgatspor Olacağız"

Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Alparslan Akyüz, yaptığı açıklamada duygusal ve kararlı mesajlar verdi. Taraftarın "Büyük Başkan" tezahüratlarına teşekkür eden Akyüz, asıl hedefin "Büyük Yozgatspor" kimliğini oluşturmak olduğunu vurguladı.

Akyüz, “Ben sizin içinizden biriyim. Bu zamana kadar ne yaptıysak hep birlikte yaptık. Yine el birliğiyle, omuz omuza bu kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız. Görevime kaldığım yerden devam ediyorum. Kimsenin şüphesi olmasın; bu takım için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız. İlk adımımız, kulübümüzün ismini sadeleştirmek olacak. Önümüzdeki hafta itibarıyla sadece ‘Yozgatspor’ adıyla yola devam etmek için gerekli süreci başlatacağız. Hazırlıklarımız başladı, takımımızı kısa süre içinde kurarak yeni sezona hazır hale getireceğiz” dedi.

Akyüz, taraftarlara birlik çağrısında bulunarak, “Bu mücadelede hep birlikte daha güçlüyüz. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Mali Tablo Paylaşıldı

Genel kurulda konuşan Yozgat Bozokspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Babayiğit ise kulübün 2024-2025 dönemi gelir-gider tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Babayiğit’in aktardığına göre, kulüp toplamda 47 milyon 119 bin 522 liralık bir gider gerçekleştirdi.

Gelirler:

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerden gelen destek: 42.024.507,24 TL

TFF ve Spor Toto gelirleri: 4.271.256,95 TL

Transfer gelirleri: 550.000 TL

Bağış, bilet, hasılat ve diğer gelirler: 273.758 TL

Giderler:

Spor malzemesi: 2.445.715 TL

Seyahat ve konaklama: 4.276.711,27 TL

Gıda giderleri: 2.673.386,82 TL

Futbolcu sözleşmeleri, bonservis, teknik ekip: 34.314.122,24 TL

Medikal ve sağlık giderleri: 390.891,65 TL

Hukuk, danışmanlık ve noter giderleri: 551.450,63 TL

Özel güvenlik hizmetleri: 1.207.900,64 TL

Yakıt, bakım-onarım ve diğer muhtelif giderler: 1.259.343,94 TL

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, kulübün mali sürdürülebilirliğini sağlamak adına şeffaflık ilkesiyle hareket edildiği ve desteklerin devamı halinde sportif hedeflerin daha da yukarıya taşınabileceği ifade edildi.