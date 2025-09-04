Ziraat Türkiye Kupası 1. Ön Eleme Turu’nda Yozgat Bozokspor ile Fatsa Belediyespor, Ahi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgisine sahne oldu. Maçı izlemek üzere hem Yozgat’tan hem de Kırşehir’den çok sayıda taraftar stadyuma akın etti.

Müsabakayı takip eden isimler arasında Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Kırşehirspor Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun ve Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Aküyz’de yer aldı.

Tribünde birlikte yer alan Spor Müdürü Çakmakçı ve Başkan Torun, karşılaşmayı baştan sona ilgiyle izledi. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan ikili, maç öncesinde ve sonrasında taraftarlarla sohbet ederek sporun gelişimine yönelik mesajlar verdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, yaptığı kısa değerlendirmede, bölge takımlarının bu tür organizasyonlarda yer almasının hem şehirlerin tanıtımı hem de gençlerin spora yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Çakmakçı, “Sporun her dalını desteklemeye devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar, sadece futbol açısından değil, şehirler arası sosyal bağların güçlenmesi açısından da değerli” dedi.

Kırşehirspor Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun’da kupa mücadelelerinin amatör ve profesyonel takımların kendini gösterme fırsatı bulduğu önemli platformlar olduğunu ifade etti.

Başkan Torun, “Bugün burada bulunmamız, sadece bir futbol karşılaşmasını izlemek değil; aynı zamanda sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu göstermektir” şeklinde konuştu.