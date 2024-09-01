Yozgat Belediyesi Bozokspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Sorgun İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Bozokspor’un etkili oyunu dikkat çekti.

Mücadeleye hızlı başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine baskı kurdu.

MAÇIN YILDIZI ATALAY YILDIRIM OLDU

Karşılaşmanın yıldızı ise Atalay Yıldırım oldu. Yıldırım, attığı üç golle takımını galibiyete taşırken, performansıyla göz doldurdu.

Sorgun İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Bozokspor’un farklı galibiyeti, teknik ekibi ve oyuncuları moral açısından mutlu ederken, yeni sezon öncesi takımın form durumu hakkında olumlu sinyaller verdi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Bozokspor Teknik Direktörü İlbay Özbay, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu ve oyuncuların istekli oyununu sezon boyunca sürdürmek istediklerini belirtti.

Hazırlık maçları kapsamında çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor, bu galibiyetle moral depolarken, sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

Bozokspor, önümüzdeki günlerde farklı takımlarla yapacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi form grafiğini daha da yükseltmeyi hedefliyor.