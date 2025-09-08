Karşılaşmanın 17’inci dakikasında yaşanan pozisyon sosyal medyayı 2’ye bölerken bazı sporseverler oyunun başlatılmaması kararını savundu bazıları ise kırmızı kart gerektiğini söyledi.

Karşılaşmada yaşanan pozisyonda sahada 2 top varken oyun başlatılarak Bozoksporlu oyuncu Mert Çayır atağı çıkarken sahada bulunan diğer topa Düzcesporlu futbolcu Berat Kartal vurarak Bozoksporlu oyuncuya topu çarptırdı. Bu pozisyonu üzerine tartışmalar yaşanırken futbolseverler ise 2 ye bölündü bir kısım Berat Kartal’a kırmızı kart çıkmasını beklerken diğer bir grup ise hakemin sahada 2 top olduğunu görüp oyunu durdurması gerektiğini savundu.