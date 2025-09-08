Bozokspor’dan geleceğe yatırım
Karşılaşmanın 17’inci dakikasında yaşanan pozisyon sosyal medyayı 2’ye bölerken bazı sporseverler oyunun başlatılmaması kararını savundu bazıları ise kırmızı kart gerektiğini söyledi.

Yozgat Bozokspor Düzcespor (1)

Karşılaşmada yaşanan pozisyonda sahada 2 top varken oyun başlatılarak Bozoksporlu oyuncu Mert Çayır atağı çıkarken sahada bulunan diğer topa Düzcesporlu futbolcu Berat Kartal vurarak Bozoksporlu oyuncuya topu çarptırdı. Bu pozisyonu üzerine tartışmalar yaşanırken futbolseverler ise 2 ye bölündü bir kısım Berat Kartal’a kırmızı kart çıkmasını beklerken diğer bir grup ise hakemin sahada 2 top olduğunu görüp oyunu durdurması gerektiğini savundu.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı