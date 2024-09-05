TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor’a Neşeli Otomotiv şirket sahibi Salih Neşeli tarafından 2 milyon lira ile destek olundu.

2 milyon liralık destekleriyle Yozgatspor’un yanında olduklarını gösteren Neşeli Otomotiv şirket sahibi Salih Neşeli, bu desteğin 1 milyonunu hemen, 1 milyonu ise ikinci devrede olmak üzere iki etapta yapılacağını aktardı.

Konuyla ilgili Bozokspor tarafından yapılan açıklamada, “Neşeli Otomotiv'e teşekkürler Bozokspor'umuza 2 milyon liralık destekleriyle yanımızdalar. Bu desteğin 1 milyonu hemen, 1 milyonu da ikinci devrede olmak üzere iki etapta yapılacaktır. Zorlu süreçte yanımızda olan zor gün dostu Neşeli Otomotiv şirket sahibi Salih Neşeli'ye teşekkür ederiz Sizlerin sayesinde Bozokspor'umuz daha da yükselecek” ifadelerine yer verildi.