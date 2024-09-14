TFF 3. Lig’in 2. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çorluspor 1947 ile karşılaşacak. TFF 3. Lig, 3. grupta yer alan Bozokspor, deplasmanda Çorluspor 1947 ile oynayacağı karşılaşma için yola çıktı.

Yozgat Bozokspor ilk hafta son dakikada penaltıdan yediği golle Alanya 1221 ile berabere kaldı ve ligde 1 puanı bulunmakta.

Yozgat Bozokspor’un rakibi Çorluspor 1947 ise ligin ilk haftasında Bayburt ÖİS takımına 73. dakikada Ali Burak Atmaca’nın attığı golle 1-0 mağlup oldu ve ligde henüz puanı bulunmayan 5 takımdan biri.