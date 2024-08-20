Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, taraftar ile bir araya geldi.

Taraftarla Yozgat Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde buluşan Başkan Bahadır Yılmaz, futbolda taraftar faktörünün çok önemli olduğunu belirtti. Tüm taraftar gruplarının davetli olduğu akşam yemeğinde birliktelik mesajı verildi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, “En büyük gücümüz olan taraftarımızla kulüp başkanımız Bahadır Yılmaz akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm taraftar gruplarının davetli olduğu akşam yemeğinde birliktelik mesajı verildi. Kulüp başkanımız Bahadır Yılmaz futbolda taraftar faktörünün çok önemli olduğu belirtip, Yozgat taraftarının gücüne ve desteğine her zaman ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Taraftar gruplarımız takım ve kulüple ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşıp yeni sezonda siyah kırmızı renklerimize sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. Bugün kulüp tesisimizde güzel günler için ilk meşale bu akşam yandı. Bütün taraftar gruplarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm şehrimizi ve taraftarımızı siyah kırmızı renklere destek vermeye davet ediyor bu kulübün şehrin ortak değer olduğunu belirtiyoruz. Şimdi siyah kırmızı renkleri en gür sesle haykırma vakti şimdi yeni sezonda destek verme vakti” denildi.