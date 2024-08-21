Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, ilin siyasilerine seslendi.

Bozok Stadyumu ile ilgili açıklamada bulunan Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, siyasilere seslenerek yarım kalan ihalenin tamamlanmasını talep etti.

Bozok Stadyumunun yapılması için birçok kişiyle görüşerek durumu ilettiklerini belirten Yılmaz, “Uzun, meşakkatli bir yola ‘Bizimkisi Memleket Meselesi’ diyerek arkasını düşünmeden çıktık. Şampiyon takımın, şampiyon şehrin, temsilcisi olmaktan gururla hareket ettik. Elimizin, kolumuzun uzandığı her yere, gecemizi gündüzümüze katarak mevcut stadyum bulmacasını ilettik. Bu şehrin çocukları sabah uyanınca, Maraton’da, Kapalıda ‘En Büyük Yozgat, Şampiyon Bozok’ diye bağırsın diye çabamızı gösteriyoruz. Yarım kalan ihale tamamlansın. Yozgat’ın çocukları ‘Kırmızı – Siyah’ diye bu şehri inletsin. Bozok ateşi, Bozok Stadyumunda alevlensin!” dedi.