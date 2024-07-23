Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Celal Köse geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği basın toplantısı ile görevi bıraktığını duyurmuştu. Köse'nin bu duyurusunun ardından yönetimi devretme konusunda isteksiz oluşu, kulübün başkan adayı Ahmet Fahri Yaşar’ın adaylıktan çekilmesine neden oldu.

Ahmet Fahri Yaşar, mevcut başkan Celal Köse'nin yönetimi devretme konusundaki isteksizliği ve söz verilen desteklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Yozgat Bozokspor başkanlığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Başkan adaylığı sürecinde söz verilen desteğin yerine getirilmediğini belirten Yaşar, “Çok kıymetli Yozgatlı hemşehrilerim, bilindiği üzere yaklaşık 2 hafta önce tarafımıza sunulmuş Yozgat Bozokspor başkanlığını açık yüreklilik, samimiyet ve gereken fedakârlıkları göze alarak kabul etmiştik. Bu süre zarfı içerisinde beklediğimiz ve söz verilen desteği maalesef alamadık” dedi.

“KÖSE YÖNETİMİ DEVRETMEKTE İSTEKSİZ”

Mevcut başkan Celal Köse'nin yönetimi devretme sürecini uzattığını ve bu konuda isteksiz olduğunu söyleyen Yaşar, “Mevcut yönetimin süreci uzatması ve yönetimi devretmede ki isteksizliği bize bu yolda yalnız kalacağımız hissiyatını verdi. Malumunuz Yozgat gibi küçük bir şehirde böyle çetin bir yol yalnız yürünmez, biz şehrin takımı için her türkü fedakârlığa hazırken, taraftarlarımızın desteğini arkamıza almışken bu gelişmeler karşısında oldukça üzülerek başkan adaylığı sürecinden çekildiğimizi siz değerli kamuoyuna ve memleketin cefakâr ve vefakâr taraftarına bildirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Yozgat’ta spora ve sporcuya elinden gelen desteği sonuna kadar vereceğinin önemini vurgu yapan Yaşar, “Bize şu ana kadar desteğini esirgemeyen şanlı taraftarımıza, Sayın Valimize, Sayın AK Parti İl Başkanımıza, tesisler ve tesis ihtiyaçlarının tamamının karşılaması konusunda tüm imkânlarını seferber etme sözü veren Sayın Yozgat Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, görevi devam ettirecek ya da devralacak yönetime başarılar diliyorum. Yozgat’ta spora ve sporcuya elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğimizi tekrardan hatırlatıyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.