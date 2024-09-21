MAÇIN DETAYLARI

Saat: 16:00

Yer: Sorgun İlçe Stadı, Yozgat

Hakem: Engin Atmaca

Yardımcı Hakem: Gökhan Karaböga

Yardımcı Hakem: Selami Dursun

Dördüncü Hakem: Alihan Çalıkuşu

Yozgat Bozokspor ilk hafta evinde oynadığı maç sonrası hakemlere taraftarın tepkisi büyüktü. Özellikle ilk yarıda ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol ve son dakika penaltısı tartışmalara yol açtı. Yozgat Bozokspor’un rakibi 52 Orduspor da hakemlerden şikayetçi durumda.

52 Orduspor basın sözcüsü Doğan Deniz hakem hataları ile ilgili olarak Bayburt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deniz yaptığı açıklamada sistemli hakem hatalarına dur deyin başlığı altında şu ifadelere yer verdi; “2.lig’e yükselme mücadelemiz olan Elazığspor final müsabakasında yaşanan hakem skandalı, 2024-2025 futbol sezonunun açılış maçımız olan Osmaniyespor deplasmanında yaşanan, adeta rakibin önünde gol yapması için hakem tarafından bırakılan topun kalemize gol olması ve dün akşam kendi sahamızda oynadığımız Bayburt Özel İdarespor müsabakasında maçın seyrini değiştirebilecek verilmeyen golümüz. Görüyoruz ki oynadığımız son 3 müsabakada da 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak hakemler tarafından adil olmayan yönetim anlayışının tarafımıza, Türk futboluna ve şehrimize verdiği zararlar ortadadır. Adil yönetim anlayışı çerçevesinden vizyon ortaya koyan yeni Türkiye Futbol Federasyon’u yönetimine inancımız tam olmakla birlikte yaşanan bu skandallara artık dur demek istiyoruz! Bu tür hatalar yapan hakemlerle bu ligin adil ve tarafsız biteceğine inancımız kalmamıştır. Dün verilmeyen golümüz ile ilgili yayıncı kuruluştan temin ettiğimiz bariz görüntülerle birlikte federasyona gerekli başvuruları yapıyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kulübümüzün, şehrimizin hakkını gasp etmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraflı bir anlayış asla istemiyoruz, adil bir yarışın içinde olmak istiyoruz. Temiz, adil ve eşit futbolu, tüm takımlar için ayrım yapmaksızın talep ediyoruz.”

Karşılaşma öncesi hakem performansı da her iki takım açısından da merak konusu. Peki hakem Engin Atmaca kimdir?

HAKEM ENGİN ATMACA KİMDİR?

Klasman hakemi olan Engin Atmaca, Afyonkarahisar’ın bölge hakemidir. En son maçını Nesine 3. Lig’de 7 eylül 2024 tarihinde Ayvalıkgücü Belediyespor ve Aliağa Futbol A.Ş maçını yönetmiştir. Ayvalıkgücü Belediyespor ve Aliağa Futbol A.Ş maçı konuk ekibin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

ENGİN ATMACA DÖRDÜNCÜ KEZ 52 ORDUSPOR’UN MAÇINI YÖNETECEK

Engin Atmaca, bu hafta 52 Orduspor’un Yozgat Bozokspor ile yapacağı maçta dördüncü kez 52 Orduspor’un bir maçını yönetecek. 52 Orduspor, daha önce Engin Atmaca’nın yönettiği karşılaşmalardan hep galibiyetle ayrıldı.