Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Son olarak, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Şahingöz Demirpolat’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edildi.

Projede; Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Özge Aygül, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ünsal Barak ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gamze Özkaya araştırmacı olarak görev alıyor.

“Usnea lapponica Likeninden Elde Edilen Usnik Asidin Toxocara canis’in Yumurta ve Larvaları Üzerine Antelmentik Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı projede, Usnea lapponica bitkisinden elde edilen usnik asidin, köpeklerin bağırsak paraziti olan Toxocara canis üzerindeki etkisi incelenecek. Çalışmada, usnik asidin parazitin yumurta ve larvalarına yönelik antelmentik etkinliğinin in vitro ortamda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi yetkilileri, bilimsel çalışmaların desteklenmesinin, üniversitenin araştırma kapasitesini artırmada önemli bir adım olduğunu belirtti.