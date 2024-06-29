Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa’daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu” başlıklı çalışmanın VI. Bölümü Belgrad’da gerçekleştirildi. Panele Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Asli Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz “Atatürk’ün Dış Siyaseti ve Balkanlar” konulu bir konuşma ile katkı sağladı.

Doç. Dr. Mumyakmaz konuşmasında, Atatürk’ün dış siyasetinin temel ilkelerinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yaşanmışlıklar, dünya gerçekleri, uluslararası dış politika ilkeleri, milli menfaatler ve Atatürk’ün düşünce dünyası çerçevesinde nasıl şekillendiğini anlattı.

Atatürk’ün dış siyasetinde Balkanlar ile ilişkilerin yalnızca realizm olmadığını, Makedonya’da doğmuş büyümüş bir insan olarak Balkanlarla ekonomik ve kültürel iş birliği içinde olunması gerektiğine inandığını söyleyen Doç. Dr. Mumyakmaz, Atatürk’ün, Balkanlarda yaşananların ve acıların ortak olduğunu düşündüğünü bu sebepten Balkan barışı için nesillere kin yerine sevgi öğretilmesi gerekiyor. Atatürk, Millî Mücadele sonrasında batılı ülkelerle, özellikle Yunanistan ile ilişkileri yeniden tesis etme yoluna gitmişti. Bu anlayış dolayısıyla II. Dünya Savaşı öncesinde Balkan Antantı’nın tesisine destek olmuştu. Atatürk’e göre; ülkede barış ve huzur için dünyada da barış ve huzur olmalıydı. Yakın bir coğrafyada olabilecek herhangi bir sıkıntı diğer bir ülkeye de kolayca yansıyabilirdi. Bu sebeple Atatürk; ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ demişti” dedi.

Panelde Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Çetin “Atatürk ve Balkanlar” ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Alev Gözcü de “Atatürk’ün Düşünce Dünyası ve Eserleri” konulu birer konuşma yaptı.

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz'a üniversiteyi Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu'nda temsil etmesi ve paydaşları ile bu kapsamda yürüttüğü çalışmaları için teşekkürlerini iletti.