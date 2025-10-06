Yozgat Bozok Üniversitesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında yeni bir proje desteği almaya hak kazandı.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seçil Gül Meydan Yıldız’ın yürütücülüğünü yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Nida Çelik Şimşek’in araştırmacı olarak yer aldığı “Güvenli Kent Yaklaşımının Mekânsal Planlama Sürecindeki Rolü: Kars Örneği” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Projede Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Mengi danışman olarak yer alırken; Yozgat Bozok Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Hüsne Temur, Sosyolog ve Şehir Plancısı Berna Zengin, Akdeniz Üniversitesi’nden Gülsüm Akdağ araştırmacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Kentsel Koruma ve Yenileme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Bediha Eda Karaca ise bursiyer olarak görev alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yaşar, “Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve proje çalışmalarının ulusal düzeyde desteklenmesi bizleri gururlandırmaktadır. Akademik kadromuzun gayretleriyle bilim dünyasına ve topluma katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.