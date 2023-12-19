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Hayırsever İş insanı Abbas Arıkan, Bozok Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne cihaz bağışında bulundu.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan kasabasında ikamet eden Hayırsever İş insanı Abbas Arıkan, Diş Hekimliği Fakültesi binasında hizmete açılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne tıbbı cihaz bağışladı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Hayırsever İş insanların bu tür katkılarını önemsediklerini dile getirerek bağışları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Hayırsever İş insanı Abbas Arıkan’a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.