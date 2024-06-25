Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından gazetecilere yönelik “Gazeteciler İçin Yapay Zeka Araçları” eğitimi verildi.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural tarafından verilen eğitim yaklaşık iki saat sürdü.

Gazetecilerin haber üretiminde yapay zekayı nasıl kullanabileceğinin anlatıldığı eğitimde yapay zeka araçları hakkında bilgi verildi.

REKTÖR YAŞAR EĞİTİME KATILDI

Atölye çalışması sırasında İletişim Fakültesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, eğitimin gerçekleştirildiği Haber Atölyesinde incelemelerde bulundu. Rektör Yaşar, Haber Atölyesi hakkında Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike’den bilgi aldı.

Yapay zeka eğitimi ile ilgili de bilgi alan Yaşar, eğitime katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Gazetecilerle sohbet eden Yaşar, teknolojinin önemine dikkati çekerek teknolojik bilginin yaygınlaşması için üniversite olarak tüm olanaklarını seferber edeceklerini ve gelecek dönemde bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.