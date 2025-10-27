Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Merve Eren Yakışıklıer’in yürütücülüğünü yaptığı, Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hidayet Çetin’in danışmanlığını üstlendiği proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Yeni Nesil Ultraviyole Sensörler için Co-Katkılı ZnO/Grafen Hibrit Nanoyapıların Geliştirilmesi ve Elektriksel Karakterizasyonu” başlıklı proje, günümüzün gelişen teknoloji alanlarında önemli bir yere sahip olan sensör teknolojilerine yenilikçi bir katkı sunmayı hedefliyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı” kapsamında projesi kabul edilen öğretim üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.