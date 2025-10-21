Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrencilerin ve personelin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Üniversite bünyesinde kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, düzenlenen törenle Ziraat Fakültesi binasında resmen faaliyete sunuldu.

Ruh sağlığı ve gelişiminde oldukça etkili olacak PDR birimi, üniversite personeli ve öğrencilerinin kişisel, sosyal ve akademik sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor. Birimin temel amaçlarında önleyici ruh sağlığı hizmetleri geliştirmek ve sosyal gelişimi destekleyici çalışmalar yürütmek yer alıyor.

"Profesyonel Desteği Önemsiyoruz"

Birim açılışında konuşma yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite yaşamının beraberinde getirdiği yoğun tempo ve sorumlulukların üzerinde durdu. Yaşar, zaman zaman yaşanan stres, kaygı, uyum güçlüğü veya motivasyon eksikliği gibi durumlarla mücadele edebilmeleri için profesyonel destek sunmayı önemsediklerini söyledi.

PDR Birimi'nin sadece öğrencilere değil, aynı zamanda akademik ve idari personel için de bir destek merkezi olacağının altını çizen Rektör Yaşar, şunları kaydetti:

“Üniversite yaşamı, hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için yoğun bir tempo ve sorumluluk sürecidir. Bu süreçte zaman zaman stres, kaygı, uyum güçlüğü veya motivasyon eksikliği gibi durumlar yaşanabiliyor. Biz, üniversite olarak bu zorluklarla başa çıkabilmeleri için mensuplarımıza profesyonel destek sunmayı önemsiyoruz. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, yalnızca öğrencilerimizin değil, aynı zamanda akademik ve idari personelimizin de ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri bir destek merkezidir. Bilimsel temellere dayalı, gizlilik esaslı ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla birimimiz, üniversitemizde sağlıklı, üretken ve huzurlu bir çalışma-öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu değerli birimin kurulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, birimin üniversitemiz camiasına hayırlı olmasını diliyorum”

Birim Randevu Sistemiyle Hizmet Verecek

Üniversite öğrenci ve personellerine bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, seminerler ve farkındalık etkinlikleri ile hizmet sunacak olan PDR Birimi, haftanın belirli günlerinde randevu sistemiyle çalışacak. Yeni birim, hizmetlerini Ziraat Fakültesi binasında sürdürecek.