Yozgat Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Büyük Veri Analistliği Program, dijital çağın en stratejik mesleklerinden biri olan veri analistliğine yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

Büyük Veri Analistliği Programı, ilk aşamada ön lisans düzeyinde 30 öğrenci kabul edecek. Program mezunları; finans, sağlık, e-ticaret, pazarlama, kamu yönetimi, üretim, lojistik gibi birçok sektörde veri analisti, iş zekâsı uzmanı, veri destek elemanı gibi unvanlarla görev alabilecek.

Program, sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde sürekli güncellenen bir müfredata sahip olacak. Üniversite-sanayi iş birlikleri, staj imkanları ve proje tabanlı öğrenme modeli sayesinde öğrenciler henüz mezun olmadan iş dünyasına entegre olabilecek donanıma ulaşacak.