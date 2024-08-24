Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cennet Yaman'ın yürütücülüğünü, Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit (Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Demet Erdönmez'in (Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) yardımcı araştırmacı ve yüksek lisans öğrencisi Ahmet Topal'ın bursiyer olarak yer aldığı 'Yozgat Florasındaki endemik Satureja wiedemanniana uçucu yağının verimi, kalitesi, antioksidan, antimikrobiyal aktivitesi üzerine fenolojik dönem etkisinin belirlenmesi ve histolojik etkilerinin in vivo olarak değerlendirilmesi’ başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü desteğini almaya hak kazandı.

Ziraat Fakültesinden yapılan açıklamada, “Proje kapsamında Yozgat florasında doğal dağılış gösteren ve üzerinde çok fazla bir çalışma bulunmayan endemik Satureja wiedemanniana (Avé-Lall.) Velen türünün uçucu yağının verim ve kalitesi ile antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri üzerine farklı fenolojik dönemlerin etkisini belirlemektir. Ayrıca, oral tüketimi fazla olan kekik uçucu yağının olası doku zararının ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.